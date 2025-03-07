В египетском аэропорту на 16 часов задерживают вылет в Пермь

Авиакомпания AlMasria уведомила пассажиров о задержке. Воздушное судно должно было вылететь в 04:25, но теперь время изменено на 20:00.

Вместе с тем задерживается борт из Шарм-эш-Шейха в Пермь, на котором должны улететь пассажиры. Судя данным онлайн-табло пермского аэропорта, вместо 02:45 самолет с пермяками прибудет в 18:30. О причинах задержки рейса из Шарм-эш-Шейха не сообщают.

Информационный обзор редакции.