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В египетском аэропорту на 16 часов задерживают вылет в Пермь

Вылет чартерного рейса из Перми в Шарм-эш-Шейх задерживается на 16 часов. О переносе времени вылета сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Shutterstock

Авиакомпания AlMasria уведомила пассажиров о задержке. Воздушное судно должно было вылететь в 04:25, но теперь время изменено на 20:00.

Вместе с тем задерживается борт из Шарм-эш-Шейха в Пермь, на котором должны улететь пассажиры. Судя данным онлайн-табло пермского аэропорта, вместо 02:45 самолет с пермяками прибудет в 18:30. О причинах задержки рейса из Шарм-эш-Шейха не сообщают.

Информационный обзор редакции.

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