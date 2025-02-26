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Модели туристической обуви планируют назвать в честь прикамских рек

Производитель туристической обуви планирует назвать новую коллекцию в честь рек Пермского края. Как рассказали в министерстве туризма, первая модель стала «Сылвой».

Пресс-служба министерства туризма Пермского края
Пресс-служба министерства туризма Пермского края

«Пермский край занимает первое место на Урале по количеству водных ресурсов, здесь протекает около 29 тысяч рек, названий нам хватит надолго, — говорят производители туристической обуви. — Следующим шагом станет расширение обувного ассортимента, мы добавим треккинговые носки, сушилки для обуви, обувную косметику и аксессуары».

Названия для следующих моделей уже выбрали. Планируется, что это будут: Вурлам, Сизер, Кондас, Ошва, Тулва.

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.

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