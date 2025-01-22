Известно, какие туристы приезжали на зимние каникулы в Пермский край

Больше всего туристов в Пермский край в зимние каникулы приехало из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Татарстана, ХМАО, ЯНАО, Челябинской, Свердловской, Самарской, Кировской областей, а также из Удмуртии, Коми. Как рассказали в пресс-службе минтуризма, зарубежные страны были представлены посетителями из Пакистана, Индии, КНР.

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.