Полетную программу на Гоа и Пхукет продлили

В итоге авиакомпания Azur Air оставила рейсы из Перми на Гоа до 10 апреля, а на Пхукет — до 6 апреля, сообщает издание Business Class. Длительность перелетов составляет около семи часов на индийский курорт и около девяти часов в Таиланд.

Ранее мы рассказывали, что чартерные рейсы из Перми в Анталию запустят в апреле 2025 года.

Информационный обзор редакции.