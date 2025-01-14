Полетную программу на Гоа и Пхукет продлили

Прямые чартерные рейсы из Перми в Индию и Таиланд продлили до начала апреля. Летная программа на курорты была запланирована на осенне-зимний сезон.
В итоге авиакомпания Azur Air оставила рейсы из Перми на Гоа до 10 апреля, а на Пхукет — до 6 апреля, сообщает издание Business Class. Длительность перелетов составляет около семи часов на индийский курорт и около девяти часов в Таиланд.
Ранее мы рассказывали, что чартерные рейсы из Перми в Анталию запустят в апреле 2025 года.
Информационный обзор редакции.
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