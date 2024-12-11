Усьвинские столбы и Каменный город стали призерами премии Russian Traveler Awards

Две природных достопримечательности в Пермском крае — Усьвинские столбы и Каменный город — стали призерами национальной туристической премии Russian Traveler Awards. 9 декабря прошло награждение лучшего в мире путешествий: от достопримечательностей и маршрутов до традиций и праздников.
Всего на премию подали более 500 заявок из 64 регионов России, СНГ и других стран. Из них выбрали лучших в 19 номинациях. Победителей определяли путем онлайн-голосования и по выбору экспертного жюри, в числе которых были тревел-эксперты.
Как рассказали в пресс-службе министерства туризма, Усьвинские столбы заняли первое место по мнению жюри в категории «Природный объект», лидером по результатам онлайн-голосования стал Керженский заповедник. Поход в Каменный город попал на третье место в номинации «Экомаршрут».
Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.
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