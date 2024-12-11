Усьвинские столбы и Каменный город стали призерами премии Russian Traveler Awards

Всего на премию подали более 500 заявок из 64 регионов России, СНГ и других стран. Из них выбрали лучших в 19 номинациях. Победителей определяли путем онлайн-голосования и по выбору экспертного жюри, в числе которых были тревел-эксперты.

Как рассказали в пресс-службе министерства туризма, Усьвинские столбы заняли первое место по мнению жюри в категории «Природный объект», лидером по результатам онлайн-голосования стал Керженский заповедник. Поход в Каменный город попал на третье место в номинации «Экомаршрут».

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.