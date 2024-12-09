Пермь стала победителем туристической премии Russian Business Travel & MICE Award

Пермский Дворец молодежи назвали лучшей площадкой для мероприятий в категории «Объекты культуры». Технопарк Morion Digital отметили первым местом в номинации как лучшую площадку мероприятий среди объектов промышленности.

Также в числе победителей администрация города Пермь, мэрию наградили за большой вклад в развитии событийной индустрии и делового туризма.