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Пермские санатории попали в десятку самых прибыльных в России

Летом 2024 года популярность санаториев в Пермском крае выросла на 15%. Количество отдыхающих превысило 50,5 тыс. человек. Такие данные приводит РБК со ссылкой на сервис бронирования санаториев.

Freepik

За три летних месяца санатории заработали 1,5 млрд рублей — на 25% больше, чем в 2023 году. С таким показателем Пермский край попал на девятое место среди других регионов РФ. Лидерами стали Краснодарский и Ставропольский край, республика Крым.

По данным экспертов, летний сезон 2024 года установил рекорды по количеству путевок в санатории и валовому доходу во всей стране.

Информационный обзор редакции.

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