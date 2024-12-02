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Прямые рейсы в Минск в 2025 году планируют запустить со 2 апреля

На субсидированный прямой рейс из Перми в Минск начали искать нового перевозчика на 2025 год. Из бюджета на полеты в столицу Беларуси выделят 64,4 млн рублей.

Shutterstock

Всего планируется 60 парных рейсов: по два парных в неделю. Получается, что один рейс будет стоить около 1 млн рублей. Полеты будут осуществляться со 2 апреля по 31 декабря.

В этом году на направление Пермь — Минск из краевого бюджета выделили 67,4 млн рублей. Перевозчик — авиакомпания «Икар». Впервые субсидированный прямой рейс в столицу Беларуси запустили в 2023 году.

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