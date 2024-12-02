Прямые рейсы в Минск в 2025 году планируют запустить со 2 апреля

Всего планируется 60 парных рейсов: по два парных в неделю. Получается, что один рейс будет стоить около 1 млн рублей. Полеты будут осуществляться со 2 апреля по 31 декабря.

В этом году на направление Пермь — Минск из краевого бюджета выделили 67,4 млн рублей. Перевозчик — авиакомпания «Икар». Впервые субсидированный прямой рейс в столицу Беларуси запустили в 2023 году.