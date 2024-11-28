Пермь попала в список городов с вдохновляющими достопримечательностями

Знаменитая на всю страну надпись «Счастье не за горами» оказалась первой в списке. Она появилась на набережной Камы в 2009 году в рамках паблик-арт-программы музея PERMM. Автор надписи — художник Борис Матросов. «Счастье» попало в несколько фильмов, например, «Географ глобус пропил», засветилось в клипе Канье Уэста, успело стать «Смертью» (так баловались уличные современные художники), исчезло, обновилось и вернулось на прежнее место.

В списке вдохновляющих надписей есть еще одно «Счастье», правда, появилось оно позже пермского, в 2022 году в Архангельске. Также в нем оказались такие фразы: «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!» (Новосибирск), «Увидеть и полюбить» (Нижний Новгород), «Любовь/Мәхәббәт» (Казань), «Я дома» (Челябинск), «Заря не зря, и я не зря» (Омск).

Информационный обзор редакции.