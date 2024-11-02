Работу гидов и экскурсоводов будут контролировать региональные власти

В Пермском крае планируют контролировать работу экскурсионных гидов. Соответствующий законопроект поступил в краевой парламент. Его будут рассматривать на заседании в январе.

Предполагается, что деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будет контролировать уполномоченный орган в сфере туризма. Для этого разработают соответствующее положение для работы, а также для комиссии, которая будет аттестовывать экскурсоводов. По данным минтуризма на декабрь 2023 года, в регионе работало 158 аттестованных гидов.

В пресс-службе краевого парламента пояснили, что проект закона приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. С 1 июля 2024 года экскурсоводы и гиды-переводчики не могу работать без прохождения аттестации.