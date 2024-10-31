Появилась карта виртуальных путешествий по Пермскому краю

В Пермском крае появилась первая карта виртуальных путешествий по региону. Сейчас на ней собрано 63 фильма-экскурсии по туристическим местам.

Карту создали по проекту Законодательного собрания Пермского края. Участники конкурса «Путешествия по Пермскому краю» создают туристические маршруты и открывают новые и интересные уголки родного региона.

В основе фильмов — авторские маршруты жителей этих территорий. Они рассказывают о местных достопримечательностях, историях и людях. Съемки проходили в 35 из 43 муниципалитетов, были сняты фильмы о деревнях, селах и городах Прикамья.