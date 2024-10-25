Киноальманах «Кино=Добро» начали показывать в самолетах

Фильмы, которые снимали к 300-летию Перми, будут показывать пассажирам «Аэрофлота». Перевозчик добавил новеллы киноальманаха «Кино=Добро» в свои мультимедийные системы, рассказали в пресс-службе министерства культуры.

Киноальманах «Кино=Добро» создали режиссер Антон Богданов и сценарист Михаил Шулятьев. В него вошли новеллы о вечных человеческих ценностях. «В них мы хотим показать то общее, что объединяет всех нас от Владивостока до Калининграда. Эти истории про наши будни и праздники, ежедневные заботы и маленькие радости, про отношения между поколениями и простые человеческие ценности», — рассказывал Антон Богданов.

Всего в киноальманахе пять короткометражных игровых фильмов: «Близкие люди», «Настоящая красота», «Холод», «Балерина», «Мы рядом».

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 6+