Известно, какие туристические направления будут популярны у иностранных туристов

Пермский край закрывает шесть критериев из восьми по экспортному туристическому индексу развития регионов. Это достаточно высокий показатель, отметила директор АНО «Центр развития креативного туризма, идеолог проекта «Сеть креативного туризма» Юлия Рыбакова. По ее данным, самые перспективные для сотрудничества страны сейчас — Китай, Индия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«В число туристических направлений, которые будут пользоваться успехом у зарубежных гостей Прикамья, я рекомендую включить промышленный, медицинский и образовательный туризм. Также высокий потенциал у археологического туризма, который может стать фишкой для иностранных туристов, благодаря такому явлению как "Пермский период"», — заметила Юлия Рыбакова.

В основу туров посоветовали заложить бренды и культурные явления — звериный стиль, деревянную скульптуру, местную кухню. Как рассказали в пресс-службе краевого минтуризма, еще одной идеей для привлечения иностранных туристов стало создание медведя-робота, который может стать маскотом региона.