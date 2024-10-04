«Аэрофлот» выплатит паре более 270 тысяч рублей: из-за авиакомпании они опоздали на рейс

Семейная пара из Перми смогла отсудить у авиакомпании «Аэрофлот» 278 тыс. рублей за то, что опоздала на рейс в Турцию. На их сторону встал Пермский краевой суд. Как рассказали в пресс-службе, супруги купили путевку в Турцию с вылетом из аэропорта Шереметьево. До Москвы они должны были добираться рейсом «Аэрофлота». Но его задержали на 4 часа 55 минут из-за того, что воздушное судно поздно прибыло из Сочи в Пермь. В итоге пермские туристы не успели на свой рейс в Турцию.

Чтобы сохранить путевку, паре экстренно пришлось купить новые билеты за 155 тыс. рублей. Семья попыталась через Индустриальный районный суд возместить ущерб. Но им отказали, так как рейс задержался из-за неблагоприятных погодных условий. В Сочи был сильный попутный ветер, поэтому самолет не смог вовремя вылететь в Пермь.

Но судебная коллегия отменила решение первой инстанции. В краевом суде посчитали, что наличие неблагоприятных погодных условий в Сочи, из-за которых задержался рейс из Перми в Москву, не является обстоятельством, исключающим ответственность авиаперевозчика за убытки пассажиров. Супруги как потребители услуги имеют право на своевременные вылет и доставку в пункт назначения. Сумма, которую должен возместить «Аэрофлот» — 278,5 тыс. рублей. В нее входят убытки за новые билеты, а также штраф и компенсация морального вреда.