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Из списка субсидируемых рейсов исключат два города

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В 2025 году из списка субсидируемых рейсов исключили полеты в два города — в Мурманск и Челябинск. Как сообщает «Коммерсант», на поддержку авиаперевозок из Перми в краевом бюджете выделят 330 млн рублей.

Вместо Мурманска и Челябинска выделят деньги на организацию рейсов в Уфу и Красноярск. Также региональный бюджет в 2025 году будет субсидировать полеты в Казань, Самару, Нижний Новгород, Барнаул, Минеральные Воды, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Владикавказ, Махачкалу, Когалым и Ярославль.

Также сохранится субсидирование международного маршрута Пермь — Минск.

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