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Путешествия

У Кунгурской ледяной пещеры установят памятник ее первому хранителю

Сталагмит/ВКонтакте

Возле Кунгурской ледяной пещеры установят памятник Александру Хлебникову. Это первый хранитель и экскурсовод пещеры с 1914 года. Благодаря его исследованиям проведены работы по благоустройству экскурсионных троп, а также появилась база с общежитием для гостей.

Скульптура будет выполнена из красной глины. Ее высота без учета постамента составит два метра, рассказали в компании «Сталагмит» (является оператором Кунгурской ледяной пещеры).

После скульптуру отправят в Екатеринбург, где созданный образ отольют в бронзе. Готовый памятник Александру Хлебникову обещают установить возле Кунгурской ледяной пещеры в октябре.

Информационный обзор редакции.

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