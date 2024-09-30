Из Перми намерены запустить прямые рейсы в Узбекистан

Еще одна авиакомпания намерена запустить прямые рейсы из Перми в Узбекистан. Авиакомпания «Азимут» подала запрос в Росавиацию на получение временного разрешения для регулярных авиаперевозок.

Если перевозчик получит это право, то будет осуществлять полеты по маршруту Пермь — Ташкент семь раз в неделю.

Отметим, что из Перми в другой узбекистанский город, Наманган, уже летает авиакомпания Uzbekistan Airways. Рейсы есть в расписании аэропорта Большое Савино один раз в неделю.

Ранее мы рассказывали о том, что зимой из Перми появятся чартерные рейсы на Гоа.

Информационный обзор редакции.