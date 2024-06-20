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Путешествия

Рейсов из Перми в Сочи станет еще больше

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Число рейсов из Перми в Сочи увеличится этим летом. О планах заявили представители лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлота»).

Частота полетов к черноморскому побережью вырастет до 10 раз в неделю. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе лоукостера, число рейсов из Перми в Сочи увеличится со второй половины июня по сентябрь.

Отметим, что сейчас на черноморское побережье напрямую также возят «Уральские авиалинии», Smartavia, «Икар», Nordwind Airlines, «Аэрофлот».

Информационный обзор редакции.

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