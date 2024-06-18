Пермь попала в топ-5 городов, где стало больше туристического жилья

Пермь попала в десятку городов по приросту количества туристических апартаментов. Об этом свидетельствуют данные исследования аренды жилья в России, которое проводили экосистема МТС, платформа Bronevik.com и сервис RealtyCalenda.

За 2023 год количество апартаментов с посуточной арендой для туристов в Перми выросло на 64%. С этим показателем город входит в топ-5. Его опережают Геленджик (+119%), где рост связан с резким увеличением спроса на поездки, а также Ростов-на-Дону (+87%), Челябинск (+69%), Тюмень (+65%). В целом в России за прошедший год количество доступных для туристической аренды апартаментов выросло почти в полтора раза – на 48%.

«Сегодня внутренний туризм набирает все большую популярность. Привычные всем гостиницы и отели зачастую бывают переполнены, особенно в туристический сезон, а строительство новых занимает немало времени. Здесь прекрасным вариантом становятся апартаменты, которые уже совсем не уступают в качестве классическим средствам размещения, а их выбор растет с каждым годом», — пояснила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Специалисты отдельно проанализировали бронирования апартаментов и квартир для командировок. Здесь Пермь также попала в десятку лидеров, обогнав Краснодар и Нижний Новгород. В целом интерес тех, кто приезжает в город для бизнеса и снимает жилье, также заметно вырос – на 78%. Этот же показатель у бронирования отелей в Перми увеличился только на 6%.

Информационный обзор редакции.