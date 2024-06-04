Вылет на египетский курорт из Перми задерживают на десять часов

В пермском аэропорту на 10 часов задержали вылет в египетский Шарм-эль-Шейх. Рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь 4 июня в 03:50.

Теперь расчетное время вылета обновили на 13:30. Причиной задержки в авиакомпании назвали позднее прибытие воздушного судна. По данным с сайта аэропорта, борт из Шарм-эль-Шейха в Пермь должен сесть в 12:30 в Большом Савино.

Как рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 216 пассажиров, среди них 47 детей. Сейчас в гостинице находится 41 пассажир, в аэропорту ожидающих нет.