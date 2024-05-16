Пермяка не выпустили в Турцию из-за опечатки в паспорте

Пермяк не смог вылететь из аэропорта Большое Савино в Турцию из-за опечатки в паспорте. О случившемся сообщает портал 59.ru.
Мужчина по имени Алексей должен был вылететь в Анталью 16 мая в 12:35 рейсом авиакомпании Azur Air. Он прошел регистрацию на рейс, сдал багаж, но посадку не прошел – не пустили. Причиной стала опечатка в загранпаспорте: местом рождения указана «Ермь».
С этим же документом Алексей летал недавно в Таиланд и вернулся оттуда в начале мая. Тогда на опечатку обратили внимания сотрудники аэропорта Шереметьево, но, по его словам, сказали, что паспорт все равно действительный. «А теперь мне сказали, что недействительный, так как вы из Перми, а не из Ерми», – цитирует издание слова мужчины. По данным СМИ, он не числится в базе розыска МВД.
Комментарии (0)