Пермяка не выпустили в Турцию из-за опечатки в паспорте

С этим же документом Алексей летал недавно в Таиланд и вернулся оттуда в начале мая. Тогда на опечатку обратили внимания сотрудники аэропорта Шереметьево, но, по его словам, сказали, что паспорт все равно действительный. «А теперь мне сказали, что недействительный, так как вы из Перми, а не из Ерми», – цитирует издание слова мужчины. По данным СМИ, он не числится в базе розыска МВД.