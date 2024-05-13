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Туры в Турцию подорожали на 30 процентов

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Туры из Перми в Турцию подорожали по итогам первого квартала 2024 года. Статисты отмечают рост на 30% по сравнению с январем – мартом 2023 года.

Средняя стоимость тура в Турцию из Перми, по данным Business Class, составляет 70 633 рубля. В марте 2024 года он стоил 77 154 рубля. Это на 24% больше, чем в марте 2023 года.

Отметим, что сейчас из Перми в Анталью осуществляют две авиакомпании. Azur Air летает по будням и «Южный ветер» по выходным. Туроператоры – Anex Tour и Pegas Touristik.

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