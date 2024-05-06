На несуществующие рейсы из Перми продавали билеты

Авиакомпания NordStar выявила факт продажи билетов на свои несуществующие рейсы. Об этом представители перевозчика написали в официальном телеграм-канале.

В списке фейков оказался перелет из Перми в Сочи, а также рейсы в город-курорт из Санкт-Петербурга и Москвы. NordStar не планирует выполнять их в летнем сезоне 2024 года.

По данным авиакомпании, фейковые билеты продавались на агрегаторах aviakassa.com и mego.travel. Перевозчик обещал направить информацию о случившемся в правоохранительные органы.