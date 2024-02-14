Пермяки стали чаще отдыхать в горах Сочи

Пермский край попал в топ-10 регионов по количеству поездок в горные районы Сочи в 2023 году. В среднем путешественников за год стало больше на 5,7%.

Из общего числа поездок со всех регионов России доля пермяков – 1,8%. Чаще всего в горный Сочи ездили женщины в возрасте 35-44 лет, мужчин в этой категории чуть меньше. Вторые по популярности – туристы 25-34 лет. Такие данные предоставила компания МТС, проводившая исследование турпотока своих абонентов.

Каждый третий отдыхающий в горах во время поездки также посещал побережье Сочи. Средняя продолжительность отдыха в этих районах составила 8,8 дней. По данным исследователей, этот показатель вырос незначительно.