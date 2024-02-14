18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Пермяки стали чаще отдыхать в горах Сочи

пресс-служба ПАО «МТС»

Пермский край попал в топ-10 регионов по количеству поездок в горные районы Сочи в 2023 году. В среднем путешественников за год стало больше на 5,7%.

Из общего числа поездок со всех регионов России доля пермяков – 1,8%. Чаще всего в горный Сочи ездили женщины в возрасте 35-44 лет, мужчин в этой категории чуть меньше. Вторые по популярности – туристы 25-34 лет. Такие данные предоставила компания МТС, проводившая исследование турпотока своих абонентов.

Каждый третий отдыхающий в горах во время поездки также посещал побережье Сочи. Средняя продолжительность отдыха в этих районах составила 8,8 дней. По данным исследователей, этот показатель вырос незначительно.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: