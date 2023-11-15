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В 2024 году из Перми можно будет улететь в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию

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Авиакомпании «Икар» и «Азимут» могут открыть прямые перелеты из Перми в Алматы, Бишкек, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Батуми или Тбилиси в 2024 году. Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский и глава минтранса Прикамья Сергей Вешняков обсудили эту возможность с руководителями этих авиакомпаний в рамках Транспортной недели-2023 в Москве.

Власти Пермского края также предложили организовать специальную полетную программу по маршруту Пермь – Минск в новогодние праздники с 1 по 10 января.

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