В 2024 году из Перми можно будет улететь в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию

Авиакомпании «Икар» и «Азимут» могут открыть прямые перелеты из Перми в Алматы, Бишкек, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Батуми или Тбилиси в 2024 году. Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский и глава минтранса Прикамья Сергей Вешняков обсудили эту возможность с руководителями этих авиакомпаний в рамках Транспортной недели-2023 в Москве.

Власти Пермского края также предложили организовать специальную полетную программу по маршруту Пермь – Минск в новогодние праздники с 1 по 10 января.