Статистика дня: только 7% пермяков слетали этим летом за границу

Летом 2023 года 93% жителей Пермского края совершили авиабронирования по России, и только 7% — за границу. Такие данные приводит «РБК-Пермь» со ссылкой на сервис путешествий OneTwoTrip.

Чаще всего пермяки летали в Москву — на столицу приходится 52,4% авиазаказов. На втором месте Санкт-Петербург — 21,41%, на третьем Сочи — 8,85%.

Самым популярным международным направлением стала столица Армении. На Ереван приходится 3,2% всех авиаперелетов из Перми. На втором месте турецкая Анталья — 2,08%, на третьем белорусская столица Минск — 0,67%.