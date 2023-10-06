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На 17 млн рублей сократятся субсидии на авиаперевозки из Перми

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Shutterstock.com

В Пермском крае с 2024 по 2026 годы сократится финансирование субсидируемых авиарейсов. Согласно пояснительной записке к проекту закона о краевом бюджете, из казны на перевозки пассажиров воздушным транспортом ежегодно будут выделять 330,3 млн руб. В 2023 году сумма субсидий составляла 347,9 млн руб. Таким образом, выделяемые средства уменьшат на 17,6 млн руб.

Планируется субсидирование авиаперевозок по 16 региональным маршрутам из Перми: в Казань, Самару, Нижний Новгород, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Мурманск, Барнаул, Минеральные Воды, Волгоград, Калининград, Махачкалу, Владикавказ, Челябинск, Когалым, Ярославль. Также числится один международный маршрут — до Минска.

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