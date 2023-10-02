Сериал «Реальные пацаны» завершается после 13 лет выхода на экраны

Показ нового сезона сериала «Реальные пацаны» выйдет 23 октября. Как сообщает пресс-служба ТНТ, это будет последний сезон проекта. Сезон будет состоять из 17 серий, а общее количество серий сериала достигнет 291.

В «прощальном» сезоне Колян Наумов отправится в деревню «Наумовка» — родовое «поместье», которое досталось ему от его бабушки и которое станет для него «местом силы». Известно, что в последнем сезоне будет сразу несколько возвращений старых героев сериала. Финальную серию написал один из «отцов» сериала, Антон Зайцев.

Информационный обзор редакции. 16+