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Сериал «Реальные пацаны» завершается после 13 лет выхода на экраны

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kinopoisk.ru

Показ нового сезона сериала «Реальные пацаны» выйдет 23 октября. Как сообщает пресс-служба ТНТ, это будет последний сезон проекта. Сезон будет состоять из 17 серий, а общее количество серий сериала достигнет 291.

В «прощальном» сезоне Колян Наумов отправится в деревню «Наумовка» — родовое «поместье», которое досталось ему от его бабушки и которое станет для него «местом силы». Известно, что в последнем сезоне будет сразу несколько возвращений старых героев сериала. Финальную серию написал один из «отцов» сериала, Антон Зайцев.

Информационный обзор редакции. 16+

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