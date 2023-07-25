В 2023 году в Пермском крае появятся 17 глэмпингов

В Пермском крае до конца 2023 года планируется построить 17 глэмпингов и один кемпинг. Возводить места для отдыха будут победители конкурса грантов министерства туризма Пермского края на создание мест отдыха на природе. Как сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на ведомство, на участие в конкурсе грантов поступило 35 заявок от организаций.

Пять глэмпингов может появиться в Губахинском округе: в поселках Усьва и Широковский и в самой Губахе. Три — в Кунгурском районе: на горнолыжной базе «Калинино», на территории парка отдыха «Белогорье» и в направлении Белогорского монастыря. Глэмпинги появятся в поселках Усть-Койва, Карьер-Известняк, в деревнях Гора, Симонки и Большакино, в селе Троица и в других местах.

Напомним, Пермский край получит субсидию из федерального бюджета в размере 235,4 млн рублей на строительство модульных средств размещения туристов — модульных гостиниц, глэмпингов и других быстровозводимых конструкций. Средства выделяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».