Жители Перми назвали самые безопасные для туризма страны

Согласно опросу группы Ренессанс страхование и OZON Travel, самыми опасными странами для путешествий у Пермяков считаются Израиль (73%), Франция (72%) и Австралия (70%).

Каждый третий (29%) житель Перми признался, что от поездки в другую страну его отпугивает негативное отношение со стороны местных жителей. Это самый высокий показатель по стране. Еще 27% переживают, что в стране их прибытия выявится новый вирус. Каждого пятого респондента (21%) пугает перспектива сложностей с возвращением обратно в Россию.

В список наиболее безопасных вошли ОАЭ (88%), Китай (80%) и Египет (76%). У разных поколений жителей города свои предпочтения: старшее поколение (41-50 лет) предпочитает Аргентину (65%), миллениалы выбирают Болгарию (70%), а зумеры — Кипр (64%).

Подавляющее большинство жителей Перми (85%) заботятся о своей безопасности еще до поездки. Из них, каждый четвертый (24%) делает прививки от болезней и инфекций. Еще 23% заранее знакомятся с культурными обычаями страны. 17% перед вылетом продумывают маршруты передвижения по стране назначения. 12% респондентов — берут с собой лекарства на все случаи жизни. Оставшиеся 7% снимают копии документов (паспорт, полис ОМС, свидетельство о рождении и др.), а 2% путешественников оформляют страховой полис с защитой от разных рисков.