На берегу Усьвы в Пермском крае откроется панорамный парк-отель

Пермская компания «Акватрейл» начала строительство туристического комплекса «Панорамный» в Усьве. Об этом сообщило изданию Business Class руководитель компании Александр Комков. Данный проект стал возможен благодаря гранту Министерства туризма для создания мест размещения в рамках национального проекта.

Подготовительные работы начались в 2020 году, а первых гостей планируют принять этой зимой. Комплекс будет состоять из семи домов и бань с панорамным остеклением на берегу реки. Кафе и площадка для проведения мероприятий также будут доступны.