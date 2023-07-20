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На берегу Усьвы в Пермском крае откроется панорамный парк-отель

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vk.com/aqua_trail

Пермская компания «Акватрейл» начала строительство туристического комплекса «Панорамный» в Усьве. Об этом сообщило изданию Business Class руководитель компании Александр Комков. Данный проект стал возможен благодаря гранту Министерства туризма для создания мест размещения в рамках национального проекта.

Подготовительные работы начались в 2020 году, а первых гостей планируют принять этой зимой. Комплекс будет состоять из семи домов и бань с панорамным остеклением на берегу реки. Кафе и площадка для проведения мероприятий также будут доступны.

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