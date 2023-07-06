Пассажиропоток аэропорта Перми за шесть месяцев вырос на 28%

Пассажиропоток на международных воздушных линиях с начала года увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 917 477 человек.

По данным Международного аэропорта «Пермь», по итогам первого полугодия пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 46% и составил более 72 тысяч пассажиров. Значительное влияние на положительные результаты в этом сегменте оказали регулярные и чартерные рейсы в Анталью – более 42 тысяч пассажиров, тогда как в 2022 году пассажиропоток на турецкий курорт составил около 15 тысяч пассажиров.

На внутренних авиалиниях за 6 месяцев аэропорт «Большое Савино» обслужил более 845 тысяч пассажиров, что на 27% больше показателя прошлого года. Положительной динамике внутренних перелетов кроме московских рейсов (+9,5%) придали полеты в Сочи (+40%), Минеральные Воды (+36%) и Санкт-Петербург (+20%).

По итогам июня 2023 года аэропорт обслужил более 211 тысяч пассажиров. Рост пассажиропотока в первом месяце лета составил 23% относительно аналогичного периода прошлого года. На внутренних авиалиниях по итогам июня аэропорт Большое Савино обслужил более 180 тысяч пассажиров. Рост пассажиропотока в этом сегменте составил 13,9% относительно июня 2022 года.

Рост международного пассажиропотока в июне 2023 года составила 144,6% в сравнении с прошлым годом. За первый месяц лета 2023 года международными рейсами было перевезено более 30 тысяч пассажиров.