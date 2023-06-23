Пермский край включат в маршрут «Медвежий тракт»

Маршрут «Медвежий тракт» свяжет Прикамье с городами «Золотого кольца» в одну туристическую линию. Он будет соединять четыре региона России: Ярославскую, Костромскую, Кировскую области и Пермский край.

Как рассказали в министерстве транспорта Прикамья, все необходимые объекты дорожной инфраструктуры будут созданы на протяжении всего маршрута. Большая часть дороги «Медвежьего тракта» принадлежит к трассе федерального значения Р-243 и находится в хорошем состоянии, что обеспечит комфортное путешествие. Длина маршрута Ярославль – Кострома – Киров – Пермь составляет 1,2 тыс. км, а время в пути занимает 16-18 часов.

Выбор названия нового туристического маршрута объясняется его прохождением через регионы, где медведь занимает важное место в культуре. Например, изображение медведя присутствует на гербах Пермского края и Ярославской области.