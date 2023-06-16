Пермский край получит из федерального бюджета 235,4 млн рублей на строительство глэмпингов

Пермский край получит субсидию из федерального бюджета в размере 235,4 млн рублей на строительство модульных средств размещения туристов — модульных гостиниц, глэмпингов и других быстровозводимых конструкций. Средства выделяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Минтуризма Прикамья сообщили, что в 2023 году будет направлено 136,3 млн рублей, в 2024 году – 99,1 млн рублей. При этом объем внебюджетных инвестиций в рамках реализации данных проектов в регионе составит более 300 млн руб.

Как отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, за прошлый год турпоток в Прикамье увеличился на 13% и составил рекордные 820 тысяч человек. В среднем один турист в поездке краю проводит 4,5 ночи, поэтому спрос на комфортное размещение только растет.