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Ежегодный фестиваль воздухоплавания вновь вернется в Кунгур после ремонта стадиона «Труд»

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unsplash.com

Традиционный летний фестиваль воздухоплавания «ПроНебо!» вернется в Кунгур после завершения ремонта стадиона «Труд». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Реконструкция стадиона должна завершиться осенью 2023 года.

В этом году местом проведения фестиваля «ПроНебо!», который пройдет с 7 по 9 июля, будет деревня Теплая в 15 километрах от Кунгура. Организатор фестиваля  станет краевое министерство по туризму. 

Напомним, ранее фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» был переименован в «ПроНебо!».

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