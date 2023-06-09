Ежегодный фестиваль воздухоплавания вновь вернется в Кунгур после ремонта стадиона «Труд»

Традиционный летний фестиваль воздухоплавания «ПроНебо!» вернется в Кунгур после завершения ремонта стадиона «Труд». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Реконструкция стадиона должна завершиться осенью 2023 года.

В этом году местом проведения фестиваля «ПроНебо!», который пройдет с 7 по 9 июля, будет деревня Теплая в 15 километрах от Кунгура. Организатор фестиваля станет краевое министерство по туризму.

Напомним, ранее фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» был переименован в «ПроНебо!».

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