Власти Пермского края назвали сумму туристического сбора за посещение природных парков

В Пермском крае в этом году будет введен туристический сбор за посещение особо охраняемых природных территорий. Размер сбора составит 100 рублей с человека. Об этом сообщает начальник управления по охране окружающей среды краевого Минприроды Льва Третьякова.

Платное посещение природных парков будет введено для всех туристов, кроме жителей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. От платного посещения также будут освобождены льготные категории населения: инвалиды войны, ветераны боевых действий, люди с ОВЗ, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие семьи, многодетные родители, дети-сироты.