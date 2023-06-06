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Власти Пермского края назвали сумму туристического сбора за посещение природных парков

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unsplash.com

В Пермском крае в этом году будет введен туристический сбор за посещение особо охраняемых природных территорий. Размер сбора составит 100 рублей с человека. Об этом сообщает начальник управления по охране окружающей среды краевого Минприроды Льва Третьякова.

Платное посещение природных парков будет введено для всех туристов, кроме жителей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. От платного посещения также будут освобождены льготные категории населения: инвалиды войны, ветераны боевых действий, люди с ОВЗ, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие семьи, многодетные родители, дети-сироты.

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