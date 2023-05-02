Из-за ремонта взлетной полосы Международный аэропорт Пермь будет частично закрыт

Пермский международный аэропорт Пермь с 15 апреля по 30 сентября 2023 года ограничивает вылеты и прием самолетов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на извещение летному составу NOTAM, запрет действует в понедельник, четверг, субботу и воскресенье с 8:30 часов до 12:30 часов по пермскому времени. Исключение составят поисково-спасательные и дежурные самолеты 764 истребительного полка. Прием остальных воздушных судов в указанное время возможен только по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома.