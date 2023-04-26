В 2022 году Пермский край посетило более 800 тысяч туристов

Росстат опубликовал статистические данные о турпотоках регионов за 2022 год. Так, за прошлый год Пермский край принял 818,5 тыс. туристов, что является рекордным показателем для региона. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 года: тогда он составил 753 тыс. человек.

Также, по итогам 2022 года объем турпотока вырос на 13% к уровню 2021 года. При этом средний прирост турпотока по РФ за этот период составил 10%, а в Приволжском федеральном округе – 11%. Кроме того, за прошедший год индустрией оказано услуг на 10,5 млрд руб. – на 40% больше к уровню предыдущего года, сообщили в Минтуризма Пермского края.