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В 2022 году Пермский край посетило более 800 тысяч туристов

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Фото: Министерства по туризму Пермского края

Росстат опубликовал статистические данные о турпотоках регионов за 2022 год. Так, за прошлый год Пермский край принял 818,5 тыс. туристов, что является рекордным показателем для региона. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 года: тогда он составил 753 тыс. человек.

Также, по итогам 2022 года объем турпотока вырос на 13% к уровню 2021 года. При этом средний прирост турпотока по РФ за этот период составил 10%, а в Приволжском федеральном округе – 11%. Кроме того, за прошедший год индустрией оказано услуг на 10,5 млрд руб. – на 40% больше к уровню предыдущего года, сообщили в Минтуризма Пермского края.

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