В Пермском крае под завалом оказался вход в одну из крупнейших пещер в мире

В Пермском крае под завалом оказался вход в Ординскую пещеру. По словам местных жителей, это произошло вечером 13 апреля. Причина произошедшего — дожди и вода, которая начала разрушать природу. Об этом рассказали в Горном институте УрО РАН изданию «АиФ-Прикамье». Для восстановления доступа готовится техника, но работы осложняются положением входного грота.

Отметим, Ординская пещера — одна из самых длинных подводных гипсовых пещер в мире. Длина ее сухой части составляет 314 метров, а подводной — 4 800 метров.