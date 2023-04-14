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В Пермском крае под завалом оказался вход в одну из крупнейших пещер в мире

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Фото: Дмитрий Ефремычев

В Пермском крае под завалом оказался вход в Ординскую пещеру. По словам местных жителей, это произошло вечером 13 апреля. Причина произошедшего — дожди и вода, которая начала разрушать природу. Об этом рассказали в Горном институте УрО РАН изданию «АиФ-Прикамье». Для восстановления доступа готовится техника, но работы осложняются положением входного грота. 

Отметим, Ординская пещера — одна из самых длинных подводных гипсовых пещер в мире. Длина ее сухой части составляет 314 метров, а подводной — 4 800 метров.

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