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Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» сменил название на «ПроНебо!»

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unsplash.com

Ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» сменил название на «ПроНебо!». Как сообщает министерство по туризму Пермского края, изменится место проведение и дата — фестиваль пройдет с 7 по 9 июля в деревне Теплая в 15 километрах от Кунгура. 

Организатором фестиваля «ПроНебо!» в этом году станет краевое министерство по туризму. Ранее региональная федерация воздухоплавания сообщала, что в этом году не будет участвовать в организации фестиваля.

Информационный обзор редакции. 0+

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