Из федерального бюджета субсидируют авиарейсы из Перми по 15 маршрутам

Росавиация утвердила 15 авиарейсов из Перми на 2023 год, которые смогут рассчитывать на субсидии из федерального бюджета. Полеты будут выполнять авиакомпании «ЮТэйр», «Сибирь» (S7), «Азимут», «Икар» и «ЮВТ Аэро».

Так, авиакомпания «Икар» получит субсидии по шести маршрутам из Перми: в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Мурманск и Нижний Новгород.

«ЮВТ Аэро» предоставят субсидии на работу двух маршрутов, которые она будет осуществлять на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200: Казань — Пермь и Самара — Пермь.

Авиакомпании «ЮТэйр» будут субсидировать четыре маршрута из Перми: в Когалым, Сургут, Тюмень и Уфа.

Авиакомпания «Азимут» получит субсидии за работу на двух маршрутах: Махачкала — Пермь и Минеральные Воды — Пермь.