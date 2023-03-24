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Из федерального бюджета субсидируют авиарейсы из Перми по 15 маршрутам

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Росавиация утвердила 15 авиарейсов из Перми на 2023 год, которые смогут рассчитывать на субсидии из федерального бюджета. Полеты будут выполнять авиакомпании «ЮТэйр», «Сибирь» (S7), «Азимут», «Икар» и «ЮВТ Аэро».

Так, авиакомпания «Икар» получит субсидии по шести маршрутам из Перми: в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Мурманск и Нижний Новгород.

«ЮВТ Аэро» предоставят субсидии на работу двух маршрутов, которые она будет осуществлять на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200: Казань — Пермь и Самара — Пермь.

Авиакомпании «ЮТэйр» будут субсидировать четыре маршрута из Перми: в Когалым, Сургут, Тюмень и Уфа.

Авиакомпания «Азимут» получит субсидии за работу на двух маршрутах: Махачкала — Пермь и Минеральные Воды — Пермь.

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