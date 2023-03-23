В Пермском крае могут ввести плату за посещение природных парков

В Пермском крае рассматривают введение платы за посещение природных парков, расположенных в особо охраняемых природных территориях. Как сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов, постановление пока не подписано, документ находится на согласовании. При этом, уже найден подрядчик на внедрение системы оплаты на сайте «Дирекции особо охраняемых природных территорий».

Напомним, плату планировалось ввести за посещение природных достопримечательностей Пермского края в ноябре 2021 года, но вопрос был отложен до 2023 года. Платное посещение природного парка «Пермский» хотели ввести для всех туристов, кроме жителей, проживающих в населенных пунктах в границах ООПТ регионального значения. Размер платы должен был составлять не менее 0,5% величины прожиточного минимума. Вырученные средства, полученные за посещение ООПТ, должны были направляться на охрану и развитие инфраструктуры.