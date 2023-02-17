В 2022 году международный пассажиропоток в аэропорту Перми снизился на 51%

Пассажиропоток аэропорта Перми в 2022 году по сравнению с показателями 2021 года снизился на 9,6% и составил 1,7 млн человек. Как сообщает пресс-служба Пермского аэропорта Большое Савино, на 2,7% произошло снижение пассажиропотока на внутренних рейсах. Востребованными были полеты до Москвы, Махачкалы, Мурманска, Волгограда, Минеральных Вод и Петербурга. Пассажиропоток на этих рейсах составил 1,6 млн человек.

На международных направлениях снижение составило 51,8%. Чаще всего летали в Анталью, Наманган, Ош и Дубай. За год пассажиропоток на этих направлениях составил более 128 тыс. человек.