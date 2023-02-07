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В апреле запускаются прямые рейсы из Перми в Минск

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Shutterstock.com

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Перми в Минск. Как сообщает РБК Пермь, перелеты по данному направлению планируется осуществлять с апреля по октябрь. Продажа билетов стартовала вчера на сайте авиакомпании. Стоимость билетов начинается от 5,3 тыс. рублей.

Напомним, ранее маршруты из Перми в столицу Белоруссии и обратно планировала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Однако из-за низкого спроса на билеты перевозчик объявил об отмене полетной программы.

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