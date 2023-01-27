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Выезд за границу запрещен 91 тысяче жителей Пермского края

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Shutterstock.com

В 2022 году судебные приставы Пермского края вынесли более 262 тыс. постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы России. По данным службы судебных приставов, по сравнению с 2021 годом в 2022 году количество невыездных жителей увеличилось на 14%. По данным на конец 2022 года выезд был запрещен 91 тысяче человек. Из них 12 тысяч — должники по алиментам.

Применение ограничительной меры позволило взыскать долги на общую сумму около 787 млн рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.

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