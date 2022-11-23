В декабре отменят «Ласточки» между Пермью и Екатеринбургом

С 12 декабря Федеральная пассажирская компания прекращает движение скоростных электропоездов по маршруту «Пермь – Екатеринбург». Как прокомментировали изданию «Коммерсантъ», причина — невысокая загруженность маршрута и его низкая рентабельность.

С момента запуска поезда в декабре 2019 года по ноябрь 2022 года средняя заполненность электричек составляла 44%. Пассажиропоток не удалось увеличить даже с помощью специальных пониженных тарифов на билеты, которые ввели в 2021 году.

Как отмечает перевозчик, в случае появления спроса «Ласточки» могут вернуться на этот маршрут.