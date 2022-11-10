Авиакомпания Azur Air запускает прямые рейсы из Перми в Дубай и Анталью

Российская авиакомпания Azur Air запускает чартерные полеты из Перми по нескольким направлениям — Дубай и Анталья. Информация об этом появилась в расписании пермского аэропорта «Большое Савино».

С 22 ноября будут совершаться полеты из Перми в Дубай. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 757. Время в пути — пять часов. Первые полеты из Перми в Анталью запланированы с 23 ноября. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Boeing 757.