Власти Пермского края расторгли соглашение о сотрудничестве с Red Wings

Правительство Пермского края и международный аэропорт «Пермь» официально расторгли соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Red Wings, по которому она была выбрана базовым перевозчиком пермского аэропорта. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, расторжение соглашения произошло летом. Также сообщается, что краевые власти и международный аэропорт «Пермь» летом этого года заключили соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Nordwind.