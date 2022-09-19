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Власти Пермского края расторгли соглашение о сотрудничестве с Red Wings

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Shutterstock.com

Правительство Пермского края и международный аэропорт «Пермь» официально расторгли соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Red Wings, по которому она была выбрана базовым перевозчиком пермского аэропорта. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, расторжение соглашения произошло летом. Также сообщается, что краевые власти и международный аэропорт «Пермь» летом этого года заключили соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Nordwind.

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