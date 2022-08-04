18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Ростуризм представил маршрут сити-брейка в Перми

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: Дмитрий Фролов

Ростуризм разработал варианты идей для путешествий на два-три дня по городам России. В список вошли 20 направлений от Юга до Дальнего Востока: Улан-Удэ, Самара, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток, Хабаровск, Пермь и другие.

В программе от Ростуризма гостям Перми предлагают посетить театры, музеи, прогуляться по набережной Камы, а также познакомиться с местной кухней. Также в маршруте указаны Хохловка, Белогорский монастырь, Кунгурская пещера, Каменный город и Усьвинские столбы.

0+

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: