Ростуризм представил маршрут сити-брейка в Перми

Ростуризм разработал варианты идей для путешествий на два-три дня по городам России. В список вошли 20 направлений от Юга до Дальнего Востока: Улан-Удэ, Самара, Казань, Мурманск, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток, Хабаровск, Пермь и другие.

В программе от Ростуризма гостям Перми предлагают посетить театры, музеи, прогуляться по набережной Камы, а также познакомиться с местной кухней. Также в маршруте указаны Хохловка, Белогорский монастырь, Кунгурская пещера, Каменный город и Усьвинские столбы.

0+