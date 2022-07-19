В Пермском крае «Вишерский» заповедник закрыли для посещения

В Прикамье в связи с установлением на территории Красновишерского муниципального района высокого класса пожарной опасности с 18 июля закрыт для посещения «Вишерский» заповедник. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте заповедника.

Отмечается, что запрет на посещения продлится не более 14 дней и будет отменен в случае снижения класса пожарной опасности в лесах. Работникам поручено обеспечить наполнение водой пожарных емкостей на случай внезапного возгорания на территории природного объекта.